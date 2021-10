Loredana Berté: il singolo ‘Bollywood’ anticipa il nuovo album ‘Manifesto’

È Bollywood il nuovo singolo di Loredana Berté che anticipa la release di Manifesto (Warner Musi), l’attesissimo album di inediti prodotto da Luca Chiaravalli, disponibile dal 5 novembre. Il titolo del brano fotografa il mondo musicale di un’artista italiana da sempre cosmopolita e internazionale. Un’artista con una lunga e grandissima storia che ad ogni nuova uscita ha saputo però abbracciare la contemporaneità, anzi spesso ha anticipato i tempi, nei suoni e nei testi delle sue canzoni.

Per il video del tornano i ConiglioViola, duo artistico formato da Brice Coniglio e Andrea Raviola che da anni collabora con successo con Loredana Bertè e che di recente ha cartoonizzato con grandissimo successo di view Figlia di…. Per Bollywood hanno ideato un cartoon pop e colorato, raffinato nel disegno dei personaggi, perfetto per far in immergere gli ascoltatori in “una giungla dentro la citta”, che esalta … “il desiderio di fermarsi cantare, ballare… fare festa come in un musical di Bollywood ”.