Cotto e Mangiato – Il menù, la nuova edizione con Tessa Gelisio dal 25 ottobre

[CS] Dal 25 ottobre – tutti i giorni da lunedì a venerdì – su Italia 1 alle ore 12.05, al via la 20°edizione di Cotto e Mangiato – Il menù condotta da Tessa Gelisio. Inaugurano il nuovo ciclo I Menù a Corte dalla prestigiosa Reggia di Venaria Reale, la storica residenza sabauda alle porte di Torino, riconosciuta dal 1997 Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Insieme alla padrona di casa, lo chef Andrea Mainardi rivisiterà alcune ricette a base di carne pregiate che arricchivano i banchetti all’epoca dei Savoia.

Torna la gara dedicata ai giovani Chef con quindici talentuosi ragazzi provenienti dalle scuole alberghiere di Salerno, Trento e Treviglio, che si sfideranno dietro ai fornelli per aggiudicarsi la quinta borsa di studio da investire nella formazione professionale. A decretare il vincitore una giuria composta dagli chef Andrea Mainardi, Franco Aliberti, Luigi Taglienti, Francesco Mascheroni, Tommaso Arrigoni, Simone Breda, e un sorprendente giudice segreto.

La competizione sarà aperta eccezionalmente dal giovane chef Andrea, protagonista del progetto sociale Scuola di vita, ideato da “Mediafriends” e realizzato dall’associazione non profit Comunità nuova di don Gino Rigoldi con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a scoprire il proprio talento. Grazie allo stage nella cucina dello chef Cesare Battisti, il giovane cuoco cucinerà sul set con Tessa Gelisio.

Spazio, poi a tantissime tipologie di Menù per creare piatti sempre nuovi e adatti ad ogni occasione, come quelli Tête-à-tête e per i Brunch. E infine, per agli amanti della pizza e dei lievitati, tornano i menù Non solo pizza con i prodotti da forno di Renato Bosco, le ricette a tema di Andrea Mainardi e le evoluzioni fusion di Enrico Schettino.