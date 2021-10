ENSI, dal 24 ottobre il singolo ‘Mai’ feat. Silent Bob: “Un anno difficile e rivoluzionario”

Da domenica 24 ottobre è disponibile Mai (Juicy Music/Believe), il nuovo singolo di ENSI insieme a Silent Bob con la produzione di Crookers e Goedi. Il rapper, che torna sulle scene a distanza di un anno esatto dall’ep Oggi, racconta, attraverso la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto, di quanto la lealtà sia un valore fondamentale, nella musica come nella vita.

Quella che fornisce descrivendo sé stesso e la sua esperienza, è una antitetica, lucida e puntuale rappresentazione del mondo dello spettacolo, in cui spesso, per soldi o fama, si scende a compromessi e non si guarda più in faccia nessuno. A mettere la ciliegina sulla torta è la strofa rappata da Silent Bob, che rende il singolo un vero banger, forte nel sound quanto nelle liriche.

«Sapevo che dopo Oggi sarebbe arrivato il domani. Quello che non sapevo è che la notte sarebbe stata lunga un anno. Una notte in cui non ho dormito, ma ho sognato. Un anno di cambiamento sotto molti punti di vista, difficile quanto rivoluzionario». Anche Mai è pubblicato per la factory Juicy Music ed è distribuito da Believe, con cui ENSI persegue il cambio di rotta dell’indipendenza già intrapreso lo scorso anno.