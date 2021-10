Luce Social Club, 24 ottobre 2021: tra gli ospiti FASK e Silvio Orlando

i Fast Animals and Slow Kids che presentano in studio il loro ultimo album “È già domani”. La band che ha appena presentato il nuovo disco con una serie di showcase e incontri, è in attesa di tornare in tour nel 2022 nella dimensione, quella live, che più gli è congeniale e che li ha resi tra le realtà italiane più apprezzate dal vivo per la loro energia sul palco;

Michele Gamba, pianista e direttore d’orchestra, in studio a Luce Social Club per raccontare “Venice for Change. Concerto per un pianeta in pericolo”, un progetto voluto e organizzato da Sky-da sempre in prima fila nella lotta al Climate Change per la difesa dell’ambiente-in collaborazione con il Teatro La Fenice di Venezia, in onda in prima assoluta a novembre su Sky Nature e Sky Arte.