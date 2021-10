Chi ha ucciso Damiano? Fantasia pulp nel video di ‘Mammamia’ dei Måneskin

È uscito il videoclip ufficiale di Mammamia, ultimo singolo dei Måneskin. Diretto da Rei Nadal e prodotto da Prettybird, vede la band protagonista di una fantasia pulp a tinte macabre. Durante il ritorno in macchina da una festa, ciascun membro del gruppo immagina di aver ucciso Damiano in un loop di colori acidi e quadretti dissacranti. Ogni sogno lucido fa sempre ritorno alla macchina, unico elemento di connessione con la realtà.

La canzone gioca con l’interpretazione dei fatti, delle persone, con le critiche e la capacità di riderci sopra. Il video prende quella voglia spregiudicata di scherzare con le false accuse e la porta all’interno delle dinamiche relazionali del gruppo, in un cliché del rock‘n’roll che vede il frontman pieno di sé eliminato, letteralmente, da Victoria, Ethan e Thomas.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan faranno ritorno alla dimensione live a partire da febbraio 2022, sui palchi delle più importanti città europee con il LOUD KIDS ON TOUR, e per la prima volta nei principali palazzetti italiani (tour entrambi sold out, organizzati e prodotti da VIVO Concerti), a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma. Maggiori info su www.vivoconcerti.com.

Foto Francis Delacroix