Amazon Music: formati audio spaziali e di alta qualità per tutti i clienti Unlimited

[CS] Amazon Music ha annunciato che tutti gli abbonati ad Amazon Music Unlimited possono riprodurre in streaming musica mixata in formati audio spaziali su ancora più dispositivi di prima, inclusi dispositivi iOS e Android con le loro cuffie preferite – senza bisogno di supporti speciali – e su selezionati dispositivi che supportano Alexa Cast.

Introdotto da Amazon Music per i suoi clienti a partire dal 2019, l’audio spaziale pone l’ascoltatore all’interno della musica, per un’esperienza audio immersiva e multidimensionale. “Abbiamo sempre creduto che l’audio di alta qualità debba essere la norma per la musica streaming ed è per questo che oggi rendiamo disponibile a tutti i nostri clienti l’audio spaziale senza necessità di supporti speciali e nessun upgrade” ha dichiarato Steve Boom, VP di Amazon Music. “Non vediamo l’ora che sempre più fan in tutto il mondo possano sentire tutte le vibrazioni e le nuance della musica in audio spaziale e riscoprire per la prima volta nuovi dettagli negli album che amano.”

Gli abbonati ad Amazon Music possono ascoltare i nuovissimi album in audio spaziale incluso l’album di debutto di Remi Wolf, Juno, il recente album di FINNEAS, Optimist, e il quarto album di Rüfüs Du Sol, Surrender, in uscita questo venerdì. Da oggi, i fan potranno ascoltare l’intero catalogo di Alicia Keys in audio 360 Reality, inclusi album classici come Songs in A Minor e Girl on Fire. A novembre, Amazon Music rilascerà in esclusiva Mercury – Act 1 (Amazon Music Live), il nuovissimo Extended Play di Imagine Dragons, mixato in Dolby Atmos. L’Extended Play consisterà in 5 tracce tratte dal livestream di rilascio dell’album della band registrato dal rooftop degli uffici Amazon Music di Brooklyn.

Oltre ad ascoltare con le loro cuffie preferite, i clienti potranno usufruire dello streaming di audio spaziale con Alexa Cast su dispositivi selezionati, incluso Echo Studio, l’Echo di Amazon con il miglior suono di sempre. Gli abbonati ad Amazon Music Unlimited con un piano individuale o familiare avranno ora automaticamente accesso all’audio spaziale e alla musica HD e Ultra HD senza costi aggiuntivi, senza bisogno di upgrade. Precedentemente disponibile come livello separato di streaming, ora tutti gli abbonati possono riprodurre la musica con l’audio di altissima qualità, inclusi gli album di Coldplay, Lil Nas X, Pink Floyd, Alicia Keys e P!NK. Per un periodo di tempo limitato, i nuovi clienti potranno provare l’audio in streaming di qualità premium gratuitamente per tre mesi quando si abbonano ad Amazon Music Unlimited.

I piani individuali di Amazon Music Unlimited sono disponibili a partire da 9.99 Euro al mese per gli iscritti Prime e per i clienti Amazon. I clienti del piano Family possono ascoltare Amazon Music Unlimited su più dispositivi (fino a 6), al costo di 14.99 Euro al mese.