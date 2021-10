Omini, disponibile il nuovo omonimo singolo della band torinese

È disponibile per Epic Records (Sony) il nuovo singolo Omini dell’omonima band torinese, già conosciuta come The Minis. Nato da un’idea di Zak Loggia (chitarra, voce) durante un’ora di lezione particolarmente noiosa, il pezzo è stato poi lavorato in sala prove con il resto della band.

Al centro, esperienze vissute durante i primi anni del liceo, tra pomeriggi e serate con gli amici nei luoghi più rappresentativi di Torino. Musicalmente riecheggia sonorità che spaziano dalla controcultura psichedelica di fine anni ‘60 alle sonorità dell’indie rock contemporaneo. Con le sue ritmiche più morbide e suoni di chitarra meno distorti, Omini assume le caratteristiche di una ballad dove nel testo, scritto in collaborazione con Simone Bianchetta, si dà spazio anche a citazioni di Beatles e Arctic Monkeys, fra le loro maggiori fonti di ispirazione.

L’idea di immedesimarci negli omini disegnati sui banchi di scuola ci ha fatto sentire come gli abitanti di Pepperland, la meravigliosa città illustrata da Heinz Edelmann nel film Yellow Submarine dei Beatles.

In continuità con i singoli precedenti, il brano è accompagnato dal video di Beppe Gallo ed è stato girato a Torino nei luoghi più rappresentativi e che i tre amano frequentare. Le immagini raccontano la cornice del pezzo. Romanticamente viene usata proprio una Mini Cooper per dare un ultimo saluto al vecchio nome del gruppo. Nel 2022 riprenderanno anche l’attività live, entrando nel roster di Kashmir Music. Il primo appuntamento è il 10 marzo all’Alcatraz di Milano in apertura ai Little Pieces of Marmelade.

Credits foto: Giulia Antignani