Coldplay su Amazon Music con il concerto esclusivo alla Climate Pledge Arena

I Coldplay hanno annunciato un’esibizione in esclusiva per Amazon Music del loro nuovo album, Music Of The Spheres, in livestream dalla Climate Pledge Arena di Seattle e diretta da Paul Dugdale. Amazon Music permetterà ai fan di godersi lo spettacolo dal vivo, a casa o sui propri dispositivi mobili, a partire dalle 19 PDT (4 ora italiana) di venerdì 22 ottobre e replicando l’esibizione alle 19 di sabato 23 ottobre.

È fantastico che i fan di tutto il mondo possano sintonizzarsi su Amazon Music e guardare il nostro primo spettacolo dopo l’uscita di Music Of The Spheres. Sarà una notte speciale. Coldplay

La performance – che inaugurerà la Climate Pledge Arena di Seattle – sarà il primo spettacolo della band in un’arena dopo quasi cinque anni e la prima occasione per i fan di ascoltare la loro nuova musica a una settimana dall’uscita dell’album (già disponibile su Amazon Music e sui device con Alexa integrata semplicemente chiedendo “Alexa, riproduci Music Of The Spheres dei Coldplay.”).

Come seguire lo show

Gli spettatori di tutto il mondo avranno la possibilità di sintonizzarsi con Amazon Music per vivere il concerto in tempo reale sull’app Amazon Music, sul canale Twitch di Amazon Music e su Prime Video, per tutti i clienti con o senza abbonamento Prime.

Per tutti coloro che non riusciranno a collegarsi in live stream, Amazon Music e Prime Video rilasceranno un lungometraggio del concerto disponibile su Prime Video a inizio novembre, insieme a un esclusivo Extended Play Amazon Original contenente quattro tracce della performance live della band, disponibile per lo streaming solo su Amazon Music.