Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Una storia di persone, passione e bellezza”

Sabato 16 ottobre torna, in prima serata su Rai1, Ballando con le Stelle, show condotto da Milly Carlucci che giunge quest’anno alla sua sedicesima edizione. Affiancata da Paolo Belli con la sua Big Band, la signora della tv regala ancora una volta un cast di tredici vip che promettono scintille. “Ballando con le Stelle è una storia di persone, passione e bellezza“, esordisce Milly in conferenza stampa prima di introdurre i protagonisti 2021. “Il nostro è un lavoro di tante persone, che si può fare per routine o mettendoci tutta l’anima come se fosse l’ultima cosa che facciamo nella vita. E racconta la passione di tutti i nostri ragazzi che qui portano il fuoco che ha animato la loro vita, nella quale hanno messo al centro il talento.

Questa storia di passione diventa bellezza perché la danza è bellezza: credo davvero che la bellezza possa salvare il mondo. Se il gusto ci porta qualcosa di più alto non rimaniamo nel fango della creazione. In questo, i maestri di Ballando sono le persone che sanno interpretare tutto questo e infonderlo nei ragazzi che sono i nostri allievi. Sono tutte storie di rinascita per cui si scoprono i muscoli che fanno male, la schiena acciaccata, i piedi doloranti ma si scopre anche la passione per l’arte del ballo. – conclude Carlucci – È un’arte non facile ma praticarla scatena emozioni indimenticabili, uniche”.

Ed, ecco, allora le coppie della 16° edizione di Ballando con le Stelle:

Andrea Iannone – Lucrezia Lando

Al Bano – Oxana Lebedew

Arisa – Vito Coppola

Alvise Rigo – Tove Villfor

Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale

Fabio Galante – Giada Lini

Federico Lauri – Anastasia Kuzmina

Memo Remigi – Maria Ermachkova

Mietta – Maykel Fonts

Morgan – Alessandra Tripoli

Sabrina Salerno – Samuel Peron

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo

Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira

Confermata la giuria con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith mentre a bordo pista sono attesi Roberta Bruzzone, Alberto Matano e, novità di questa edizione, Alessandra Mussolini. Al loro giudizio farà da contraltare anche quest’anno una “giurata del popolo”, Rossella Erra, che avrà la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Per la puntata inaugurale è atteso nei panni “Ballerino per una notte” Pippo Baudo che imparerà in poche ore una coreografia realizzata ad hoc, da eseguire durante la diretta del programma.