Airplay Radio: salgono Purple Disco Machine ed Elodie, Salmo new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 41.2021 (dall’08 al 14 ottobre 2021) che vede confermato in vetta Take My Breath di The Weeknd seguito da Ora ti canto il mare dei Negramaro (+5) e, al terzo posto, Dopamine di Purple Disco Machine feat. Eyelar (+5). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione si conferma Rubini di Mahmood feat. Elisa quindi My Universe dei Coldplay X BTS ((anche questa settimana al quinto posto), Vertigine di Elodie (sesta, +3) e Don’t Go Yet di Camila Cabello (settima, -4). Completano la Top Ten Cold Heart di Elton John & Dua Lipa (ottavi, +2), Magari no di Tommaso Paradiso (nono posto, -2) e Shivers di Ed Sheeran (decimo posto, +5)

Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: Kumite di Salmo (posizione 21), La più bella di Mecna & Coco (posizione 22) e Angels di LP (posizione 36). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].