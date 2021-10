Wootune, nuovo progetto crossmediale dedicato all’intrattenimento

[CS] Nasce WOOTUNE, una nuova realtà di creazione di contenuto pensata per raccontare il mondo della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento in modo originale e a 360º. Il progetto unisce in maniera sinergica l’informazione con la produzione di contenuti esclusivi e originali su richiesta e ha come mission individuare, progettare, realizzare e fornire nuovi format crossmediali.

WOOTUNE si avvale di un “front man” d’eccezione, Stefano Fisico, giornalista musicale, che con la sua grande esperienza nel mondo della musica e dell’entertainment ha scelto di intraprendere questa nuova sfida. Attorno al progetto orbita una redazione scelta ad hoc, un team altrettanto giovane, dinamico, creativo e capace di fornire informazioni chiare e dettagliate su un mondo in continua evoluzione.

In più, WOOTUNE avrà anche dei collaboratori d’eccezione, degli artisti e dei talent che si racconteranno. I primi che hanno accettato con entusiasmo di far parte di questo nuovo progetto sono Alessandra Amoroso, Andro, Lorella Cuccarini e Mondomarcio.

Il primo format lanciato da WOOTUNE sarà WooTalk, che avrà come location d’eccezione il Waveforms Studio di Andro, produttore e tastierista dei Negramaro, dove verranno ospitati i vari artisti.