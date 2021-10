Quarto Grado, 15 ottobre 2021: anticipazioni puntata, casi Lagreca e Bartolotta

[CS] Venerdì 15 ottobre, alle ore 21.25, su Rete4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla sconcertante vicenda di Dora Lagreca, la trentenne di Potenza precipitata dal balcone di casa, in cui viveva con il compagno Antonio Capasso, la notte tra l’8 e il 9 ottobre scorso.

L’uomo, indagato per istigazione al suicidio, ha raccontato ai carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata, ma di non esserci riuscito. L’ipotesi non convince però la famiglia della giovane, che esclude possa essersi tolta la vita.

Al centro del programma anche la morte di Graziella Bartolotta, la 68enne trovata senza vita nel suo appartamento di Ardea, lo scorso 28 settembre. Uno dei due figli, Fabrizio Rocchi, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. L’uomo, dal carcere nega con forza qualsiasi coinvolgimento e si dichiara innocente. Ma il giallo e i dubbi degli inquirenti restano: qual era il reale rapporto tra Fabrizio e la madre? Quale potrebbe essere stato il movente?

Quarto Grado conferma l’intervento di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Sempre presente lo stretto rapporto con i telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.