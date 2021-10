Oliver Onions, dal 14 ottobre la nuova versione di ‘Orzowei’ con Tommaso Paradiso

[CS] Una moderna giungla metropolitana fa da set a Orzowei, la nuovissima versione degli Oliver Onions feat. Tommaso Paradiso da giovedì 14 ottobre e dal 15 ottobre anche in radio. L’iconica sigla della fortunata serie televisiva di produzione italo-tedesca “Orzowei, il figlio della savana” si arricchisce oggi di sonorità tribali trascinanti, impreziosita dalla voce di Tommaso Paradiso che si unisce per l’occasione a Guido e Maurizio De Angelis, autentiche superstar della musica italiana e internazionale pronte una volta in più a spingere l’acceleratore sulle collaborazioni cross-genere.

Grazie a texture sonore eteree che lasciano spazio ad una ritmica travolgente, Orzowei catapulta l’ascoltatore in un mondo stereofonico e coinvolgente, con Tommaso Paradiso ad incarnare il ruolo del nuovo eroe.

E in un super formato cartoon arriva su YouTube anche il videoclip prodotto da SeenFilm, che si diverte a giocare con i colori, i ritmi e le nuove vibes del brano. Sul finale, ad attendere Tommaso per una nuova avventura on the road, gli immancabili Guido e Maurizio De Angelis.

Il brano fa parte di FUTURE MEMORABILIA, il nuovo album, arrangiato da Ricky Quagliato, in uscita il 29 ottobre per BMG e già disponibile in pre-order. Un avventuroso road trip in dieci tappe con moltissimi featuring tra i quli Bud Spencer, Claudio Baglioni, Elio e Le Storie Tese.