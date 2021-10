Rocco Hunt, dal 5 novembre il nuovo album ‘Rivoluzione’

Esce il 5 novembre Rivoluzione (Epic/Sony Music), nuovo album di Rocco Hunt che contiene anche il singolo in radio Fantastica insieme ai Boomdabash. Nel disco convivono le due anime del rapper, quella del rap più duro e quella della melodia pop con cui Rocco si diverte a sperimentare.

La cover dell’album è stata realizzata eccezionalmente da Jorit, street artist rivoluzionario che opera principalmente a Napoli e che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo. «Quest’opera per me rappresenta il riscatto degli ultimi, il riscatto delle periferie, il riscatto dei ragazzi di strada che trovano un loro percorso e raggiungono ciò che gli è sempre stato negato – afferma Jorit – questa è un po’ la storia di Rocco e anche la mia».

L’opera realizzata da Jorit sul volto di Rocco Hunt è stata immortalata da Fabrizio Cestari. L’atteso disco, che contiene 15 tracce e diversi featuring, è disponibile in pre-order qui.