Linecheck – Music Meeting and Festival: sarà la Germania il Paese Ospite 2021

Linecheck – Music Meeting and Festival, la più importante music conference italiana che si svolgerà dal 23 al 25 novembre in un nuovo formato ibrido integrato, annuncia 60 panel e 250 speaker durante le giornate di Music Meeting all’headquarter BASE e oltre 30 showcase diffusi tra Milano e altre sei città europee. Paese Ospite della prossima edizione – dopo Canada e Regno Unito – sarà la Germania.

La delegazione tedesca in arrivo a Milano comprende oltre 30 professionist*. Tanti i nomi già confermati, tra cui – in ordine alfabetico – Aida Baghernejad (Giornalista e ricercatrice freelance), Anton Teichmann (Co-fondatore di A-Okay Management, Mansion and Millions), Francis Gay (Head of music di COSMO Radio WDR), Horst Weidenmüller (CEO di !K7 Music), Ilana Goldstoff (Sync & Licensing Manager Central Europe di Deutsche Grammophon), Marie Fol (Project manager di Keychange) Odile Limpach (Co-fondatrice di Spielfabrique), Simone Dudt (Secretary General di European Music Council), Simone Lippold (Innovation Development dell’Associazione tedesca degli editori e dei librai), Stefan Reichmann (Fondatore di Haldern Pop, e di Kaltern Pop, Italia).

Confermati anche ospiti internazionali e nazionali del settore tra i quali, per l’Italia, Andrea Rosi (CEO e Presidente di Sonymusic Entertainment Italy) e Francesca Trainini (Chair IMPALA, Vice-Presidente di PMI e MD di Peermusic). Oltre a panel e networking sessions dedicate al Guest Country 2021, in programma showcase diurni e serali a BASE Milano – quartier generale fisico del Festival, polo culturale in cui si sperimentano nuovi modelli di innovazione sociale.

Inoltre, Linecheck approda a Berlino, Amburgo e Haldern con show serali trasmessi in diretta streaming su linecheck.it. Tra gli artisti già confermati in line up Dena, Warm Graves e Pufuleti, Infine, Linecheck è anche parte della rete globale Keychange, il più ampio programma al mondo sulla gender equality che si pone come obiettivo la ricostruzione totale dell’industria

Tutti i contenuti che si svolgeranno tra BASE Milano e le altre venue europee saranno trasmessi in streaming a pagamento su linecheck.it, grazie a una piattaforma digitale sviluppata in diversi canali continui ciascuno dei quali disporrà di un player per le dirette streaming, di chat per l’interazione tra delegates e domande agli speaker, nonché di un database contenente tutti i delegati per facilitare il networking.