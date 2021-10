‘Così com’è’: lo storico album degli Articolo 31 in versione speciale

A 25 anni dall’uscita, Sony Music (Legacy Recordings / BMG Rights Management) pubblica Così com’è, disco cult degli Articolo 31 in una versione speciale arricchita da un cd bonus di 11 tracce e un libretto che ripercorre i momenti salienti della realizzazione dell’album. Il progetto esce venerdì 12 novembre in doppio CD, in doppio LP + CD e in digitale, già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Paolo Maiorino, discografico che ha curato il progetto, spiega: “Sono passati 25 anni. Così com’è sdoganò definitivamente il rap. In Italia anticipando di anni una sostanziale rivoluzione musicale, culturale e di costume che oggi caratterizza la scena musicale italiana. E ora lo fa da protagonista, ma allora si affidava alla creatività, il talento e l’anticonformismo degli Articolo 31.

Insieme a J-Ax e Dj Jad abbiamo riacceso un riflettore su un momento bellissimo ed irripetibile del rap italiano. Un momento nel quale gli Articolo realizzarono un album destinato a scrivere la storia e ridisegnare i confini di un genere musicale allora considerato di nicchia. Le radici di un successo, la diffidenza dei media, le difficoltà iniziali. Poi quel disco, l’adesione delle radio e di un mercato finalmente pronto per un cambiamento epocale. Così com’è 25 anni dopo, storia di un grandissimo successo discografico”.

Con oltre 600 mila copie vendute, Così com’è è stato il 5° disco più venduto in assoluto nel 1996 e continua a essere un successo senza precedenti ed è un cult che ha fatto esplodere il fenomeno Articolo 31, portando in vetta alle classifiche le loro hit.