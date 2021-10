Luce Social Club, 08 ottobre 2021: tra gli ospiti Giovanni Caccamo e Valeria Solarino

Va in onda venerdì 08 ottobre alle ore 20.10 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e su NOW, disponibile anche in streaming gratis per tutti, la nuova puntata di Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Una serata dedicata al tema dell’educazione, declinato in molteplici modi attraverso l’incontro con gli ospiti e le loro diverse testimonianze artistiche. Sono attesi in studio:

Valeria Solarino , una delle interpreti più amate e popolari dello spettacolo italiano che sta per tornare protagonista a teatro con lo spettacolo “Gerico Innocenza Rosa”, scritto e diretto da Luana Rondinelli, presentato in anteprima lo scorso giugno all’Estate Fiesolana e in scena a Roma dal 26 al 31 ottobre al Teatro Ambra Jovinelli;

Stefano Mordini, dal 7 ottobre nelle sale con "La scuola cattolica", distribuito da Warner Bros. Pictures, presentato fuori concorso alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Tratto dall'omonimo libro di Edoardo Albinati, "La scuola cattolica" porta sul grande schermo, tra educazione, mala-educazione, luci e ombre di una Roma borghese, uno dei capitoli più bui degli anni '70: il delitto del Circeo;

Giovanni Caccamo , uno dei giovani cantautori più profondi ed eleganti della musica italiana, che presenta a Luce Social Club il nuovo album “Parola”, che diventerà anche uno speciale prodotto da Sky Arte in onda prossimamente, un racconto in immagini ispirato alla creazione e realizzazione di questo lavoro;

Luca Sommi, giornalista, critico e autore televisivo, in studio per presentare il suo ultimo libro "Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia".