Giovanni Allevi, il nuovo album ‘Estasi’ dal 5 novembre

Giovanni Allevi, a distanza di due anni dal suo ultimo disco Hope, annuncia il progetto Estasi, nuovo album di pianoforte solo, in uscita in tutto il mondo il 5 novembre 2021 (etichetta Bizart /distribuzione Artist First). Il Maestro, attraverso le note del pianoforte, conduce per mano l’ascoltatore attraverso le molteplici emozioni dell’essere umano, fino alla più sublime: l’estasi, l’uscita fuori di sé, l’approdo ad una dimensione metafisica.

Registrato con il suo amato Grand Piano Bösendorfer “Imperial”, di cui è capace come pochi di esaltarne le sonorità e possibilità timbriche, Estasi è il risultato di una continua ricerca compositiva e della capacità comunicativa del suono. Momenti di riflessione, di sognante contemplazione, impennate aggressive e rarefatta tenerezza, portano le forme ad uno sviluppo sempre più complesso e profondo.

L’album si apre con Kiss me again, singolo dell’estate accompagnato dal videoclip che racconta una storia d’amore sofferta che si risolve, grazie alla musica, in un tenero romantico bacio, e che ha visto protagonisti i top dancers del Teatro alla Scala di Milano Virna Toppi e Gioacchino Starace. Link Youtube:

Inoltre, il 21 ottobre esce il nuovo libro Le regole del pianoforte – 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario (Ed. Solferino), dove il mondo dei tasti bianchi e neri è scandagliato nelle sue più intime possibilità espressive e nei suoi illuminanti significati filosofici, in una prospettiva nuova e sorprendente. Il testo accompagna il lettore attraverso 33 regole di una vera e propria arte marziale, dedicate non solo ai musicisti, ma a tutti i creativi che vogliano distaccarsi dal piatto conformismo della società.