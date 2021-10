Silent Bob torna con il singolo ‘Piove ancora’: “Ho scavato nel peggio di me stesso”

Dopo il successo virale del suo primo album d’esordio Piano B, da venerdì 8 ottobre è disponibile in digitale Piove ancora, il nuovo singolo di Silent Bob in uscita su etichetta Bullz Records, licenza esclusiva Believe Artist Services. Alla produzione Sick Budd, geniale producer che insieme a Silent Bob ha saputo disegnare un’identità musicale unica ed inconfondibile.

“Il nuovo brano Piove ancora – dichiara Silent Bob – nasce dopo settimane sofferte in pieno lockdown, un periodo difficile e di solitudine che nonostante tutto mi è servito per crescere personalmente e a livello musicale. Non sentivo più la necessità d’aiuto o di compagnia di altre persone, avevo tutto dentro quello che mi sentivo di scrivere. Così all’improvviso in una notte è nato il mood di Piove ancora, mi sono sentito trainato da una forza esterna che mi ha spinto a scrivere quello che sentivo e volevo, senza pensare a chi c’era fuori e a cosa volesse da me.

Ho scavato per mesi senza trovare nulla ma quando stavo per mollare e crollare definitivamente, ecco una luce. Piove ancora è stato scritto da un ragazzo che scava senza sosta per trovare il peggio di sé stesso, una sorta di autolesionismo. Quando lo trova, come fosse un tesoro oscuro, lo fa suo e lo trasforma in parole. Ora che ho tirato fuori tutto e tutto è tornato pulito e limpido, all’interno non sono comunque tranquillo perché so che come sempre pioverà ancora, la tempesta dentro di me ogni tanto torna.”