Shade, dal 12 ottobre in libreria con il graphic novel ‘La fabbrica dei rapper’

[CS] A Torino il sole è già alto quando la troupe televisiva di Se mi lasci ti cartello si accinge a documentare la giornata tipo di una vera star, Shade. I fan lo adorano, le ragazze lo amano, le etichette musicali se lo contendono; è il re indiscusso del rap. Manca poco al suo ultimo e atteso concerto, e lui non vede l’ora di coronare il sogno di una vita: esibirsi sul palco più prestigioso del mondo davanti a una folla in delirio.

Quando però arriva il giorno del live, l’arena è… completamente vuota! All’improvviso i social dell’artista hanno meno follower che formiche in Antartide, per strada nessuno lo riconosce più e la sua mega villa è stata pignorata. Cos’è successo? Ma soprattutto, come farà Shade a cavarsela nel duro mondo della strada senza più lavoro, amici o un bro che faccia a pugni per lui (che nelle risse è una vera schiappa)?

Per sua fortuna si imbatte nella producer Shilpa e – dopo averle prese di santa ragione proprio da lei – la convince ad aiutarlo nelle indagini. Sì, perché dietro l’inaspettato declino di Shade si celano giri d’affari loschissimi e personaggi corrotti con piani malvagi. Preparatevi a un’avventura degna di un videogame e state pronti a flexare contro un esercito di rapper della morte. Vi aspettano combattimenti all’ultimo freestyle, da affrontare insieme contro i fake e nel nome della musica!

L’autore

SHADE, pseudonimo di Vito Ventura, torinese classe 1987, è doppiatore, campione di freestyle e uno dei rapper italiani più popolari tra i ragazzi. Attivo nella scena del rap underground fin da giovanissimo, arriva al grande pubblico nel 2017 con la hit Bene ma non benissimo che raggiunge oltre 20 milioni di views su YouTube all’uscita e il brano Irraggiungibile, cantato con Federica Carta. Nel 2019 sale sul palco di Sanremo sempre assieme a Federica Carta. I suoi ultimi successi sono La hit dell’estate, Autostop e In un’ora. Oggi ha all’attivo 3 album, 8 dischi di Platino e 3 dischi d’Oro.

Shade, La fabbrica dei rapper, DeAgostini, dal 12 ottobre 2021 | Pagine 144 | euro 15,90 | Target: 10+ | Illustrazioni di Roberto D’Agnano