Alessandro Casillo torna con il nuovo singolo ‘Eclissi’

Il singolo Eclissi, disponibile su tutte le piattaforme digitali, segna il ritorno sulla scena musicale di Alessandro Casillo. Co-scritto da Alessandro Casillo, Jacopo Ettore, Francesco Sponta, Lorenzo Pablo Santarelli, Marco Salvaderi e Kende, il brano è stato prodotto da Room9 al Doner Studio di Milano e mixato e masterizzato da Marco Zangirolami allo Emfasi Studio di San Giuliano Milanese.

È un brano fresco, nato molto velocemente, e parla di una storia d’amore complicata ma sentita, raccontata in maniera molto ironica. Alessandro Casillo.

Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale per la regia di Camilo Mac. Parte quindi una nuova avventura per il giovane artista, che conta già centinaia di migliaia di fan che lo seguono sin dagli esordi e attendevano con ansia il suo ritorno sulla scena musicale, come hanno fatto notare innumerevoli volte sui social.