Premio Tenco 2021, il cast e i vincitori delle Targhe

Annunciati programma, cast e vincitori della 44a edizione della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco 2021) in programma il 21, 22, 23 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Un’edizione che si è voluta rendere ancora più ricca e trasversale come racconta anche il tema: “Una canzone senza aggettivi”. A rappresentare il pensiero di questa edizione ci saranno, infatti, cantautori, autori e interpreti tra i premiati: Fiorella Mannoia, Mogol (per le opere realizzate con Lucio Battisti), Enrico Ruggeri, Stefano Bollani, Vittorio De Scalzi, Paolo Pietrangeli, il premio Tenco Internazionale Marisa Monte e il Premio Tenco operatore culturale Pere Camps.

Non mancheranno le performance dei vincitori delle Targhe Tenco 2021: Samuele Bersani, Madame, Peppe Voltarelli e i Fratelli Mancuso. I giovani artisti Lucio Corsi e Senz_cri arriveranno invece da Il Tenco Ascolta , una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il Club invita ad esibirsi i cantautori ritenuti più interessanti tra gli emergenti o già presenti sulla scena italiana.

TUTTI I VINCITORI DEL TENCO 2021

FIORELLA MANNOIA – PREMIO TENCO ARTISTA

MOGOL – PREMIO TENCO ARTISTA

STEFANO BOLLANI – PREMIO TENCO ARTISTA

ENRICO RUGGERI – PREMIO TENCO ARTISTA

VITTORIO DE SCALZI – PREMIO TENCO ARTISTA

PAOLO PIETRANGELI – PREMIO TENCO ARTISTA

MARISA MONTE – PREMIO TENCO INTERNAZIONALE

PERE CAMPS – PREMIO TENCO OPERATORE CULTURALE

PREMIO YORUM ad ÁRON MOLNÁR

Ad impreziosire la manifestazione la presenza del cantautore uruguaiano e Premio Oscar Jorge Drexler. Durante le tre serate si potrà assistere a diversi inediti omaggi: nel 100° anno dalla nascita e nel 40° dalla scomparsa, non poteva mancare quello al cantautore, poeta e attore francese Georges Brassens che sarà ricordato da Alberto Patrucco; e poi alle canzoni dello storico duo Battisti-Mogol, di cui uno internazionale proposto dalla cantautrice catalana Rusó Sala assieme alla cantautrice francese Sighanda, quindi dal duo Setak & Locasciulli e dalla collaborazione nata per l’occasione tra la musicista e cantante Simona Colonnae la cantautrice, attrice e conduttrice televisiva Ambra Pintore.

Come di consuetudine alcuni amici passeranno a trovare il Club Tenco nella tre giorni della rassegna, tra questi il fisarmonicista Gianni Coscia e l’attore e conduttore Claudio Bisio che si esibiranno nel divertente ruolo di prestigiosi e divertenti tappabuchi, classica trovata del Tenco per riempire i vuoti tra un set e l’altro.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 21 ottobre (ore 21.00)

Giornata dedicata ai vincitori delle Targhe Tenco

Samuele Bersani

Madame

Fratelli Mancuso

Peppe Voltarelli

Carlo Mercadante

Enrico Ruggeri (Premio Tenco)

Venerdì 22 ottobre (ore 21.00)

Lucio Corsi

Rusó Sala

Sighanda

Pere Camps (Premio Tenco operatore culturale)

Alberto Patrucco

Marisa Monte (Premio Tenco Internazionale)

Jorge Drexler

Paolo Pietrangeli (Premio Tenco)

Fiorella Mannoia (Premio Tenco)

Sabato 23 ottobre (ore 21.00)

Senz_Cri

Áron Molnár (Premio Yorum)

Vittorio De Scalzi

Setak & Locasciulli

Simona Colonna & Ambra Pintore

Mogol (Premio Tenco)

Stefano Bollani (Premio Tenco)

PRESENTA: Antonio Silva