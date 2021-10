Gaia: esce il singolo ‘Nuvole di zanzare’, annunciato l’‘Alma Tour’ DATE

Nel giorno in cui arriva in radio e digitale il singolo Nuvole di zanzare, Gaia annuncia le date di Alma Tour (Vivo Concerti), al via lunedì 24 gennaio 2022 a Torino. Con i primi appuntamenti nei club Gaia è pronta a creare una nuova personale dimensione on-stage presentando il suo universo artistico in atmosfere inedite che diventeranno sfondo del racconto delle sue anime musicali.

Nel singolo Nuvole di zanzare la nuova wave del cantautorato italiano abbraccia la bossa nova in una melodia che resta impressa nella mente e trasporta in una dimensione di leggerezza contrapposta a una dolce malinconia. Il brano anticipa l’album Alma, in uscita il 29 ottobre, nuovo progetto discografico (Sony Music Italy/Columbia Records) nonché secondo disco di inediti della cantautrice italo brasiliana che racchiude tutti i suoi mondi.

Le grafiche del tour e del nuovo singolo sono state realizzate da tatuaggimale che si è occupato anche di tatuare la schiena di Gaia con il titolo del suo nuovo disco. Di seguito gli appuntamenti live indoor:

24 gennaio 2022 TORINO Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour 26 gennaio 2022 FIRENZE Viper Theatre

Viper Theatre 27 gennaio 2022 PZZUOLI (NA) Duel Beat

(NA) Duel Beat 30 gennaio 2022 MILANO Fabrique

Fabrique 03 febbraio 2022 ROMA Atlantico Live

I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 14:00 di lunedì 04 ottobre 2021 su www.vivoconcerti.com e dalle ore 14:00 di sabato 09 ottobre 2021 presso tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.