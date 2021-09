La Madernassa Ristorante e Resort, la svolta è 100% green

La Madernassa Ristorante e Resort diventa sempre più green. Il ristornate e resort di charme a Guarene, nel cuore verde delle Langhe e del Roero, nella top 30 ristornati del pianeta secondo la we are smart green guide, si pone l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella, orientando il lavoro dell’intera struttura nel rispetto della sostenibilità ambientale a 360 gradi.

La struttura, inoltre, si è aggiudicata il Discovery Award per l’Italia, il premio che riconosce le più recenti innovazioni nel campo della frutta e della verdura di alcuni ristoranti di alto livello. L’award si aggiunge ai successi dello chef 2 stelle michelein Michelangelo Mammoliti, alla guida della cucina della Madernassa e tra i migliori top 100 chef del Mondo per The best chef awards,

“Chi mi conosce sa bene quanto io sia sensibile e vicino a tematiche ambientali che in passato ho anche avuto il piacere di trattare da vicino“, ha dichiarato Fabrizio Ventura rappresentanza della proprietà. “Il termine green è noto da pochi anni ma mi interessavo a questi temi già agli inizi della mia carriera lavorativa. L’obiettivo che ci siamo posti per questo biennio 2021 – 2022, dopo esserci focalizzati su come ottimizzare alcuni aspetti del ristorante, è quello di apportare alcune accortezze e interventi strutturali per ridurre l’impatto ambientale dell’intero resort, sviluppando progetti di biodiversità, con benefici positivi per noi e per l’intera collettività.”