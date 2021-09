Jack Savoretti, all’asta su CharityStars due ingressi per l’evento privato di Portofino

Asta speciale (e solidale) per Jack Savoretti che ha deciso di regalare un’esperienza unica ai suoi fan italiani. Grazie all’asta organizzata in collaborazione con CharityStars, sarà possibile aggiudicarsi due ingressi per l’esclusivo evento The Savoretti Experience, che si terrà sabato 9 ottobre 2021 a Portofino.

La straordinaria experience darà la possibilità di partecipare all’evento privato organizzato da Concerto Music in collaborazione con Belmond, azienda inglese che si occupa da più di quarant’anni di turismo di lusso in tutto il mondo, che avrà luogo nella location a picco sul mare dell’Hotel Splendido di Portofino.

Il vincitore e un accompagnatore prenderanno parte alla cena con l’artista e i pochi ospiti presenti, per poi assistere ad una esclusiva ed intima performance acustica di Jack Savoretti in cui presenterà alcuni brani tratti dal suo nuovo album Europiana.

È possibile fare le proprie offerte per potersi aggiudicarsi l’ingresso a questa esclusiva experience attraverso la piattaforma online Charity Stars, specializzata nelle attività di raccolta fondi no profit.

Tutto il ricavato dell’asta sarà devoluto all’Ospedale Policlinico “San Martino” di Genova con cui Jack Savoretti ha già collaborato e raccolto donazioni durante il periodo della pandemia attraverso il progetto del brano Andrà tutto bene.