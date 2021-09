Festival delle Idee, Simone Cristicchi inaugura la terza edizione

[CS] Simone Cristicchi, in dialogo con il giornalista e scrittore Guido Barlozzetti, apre giovedì 30 settembre (ore 21.00), al Chiostro del Museo M9 di Mestre, la terza edizione del Festival delle Idee, quest’anno sul tema Chi siamo, chi saremo, con un accento sul concetto di sostenibilità, in linea con gli indirizzi strategici della Regione del Veneto.

Cristicchi, che suonerà anche alcuni brani alla chitarra, porterà idee, riflessioni e spunti per il futuro sul tema dell’edizione, anche in relazione al suo nuovo progetto HappyNext – Alla ricerca della felicità, tra teatro, cinema, parole e musica.

Il doc HappyNext verrà proiettato integralmente venerdì 1 ottobre alle 18.30 all’Auditorium “Cesare De Michelis” di M9.

Il Festival delle idee, inserito tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, è patrocinato dalla Regione e dal Comune di Venezia e rientra nel palinsesto delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia; è ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee, organizzato in collaborazione con M9 e partecipato da Azienda Ulss3 Serenissima, Circuito Teatrale Regionale Arteven, Treviso Giallo. Gli eventi al Teatro Malibran e alle Sale Apollinee sono in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.