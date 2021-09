MEI2021, a Irene Grande il Premio Rai Live per il miglior live dell’anno

[CS] Il MEI – Meeting delle Etichette indipendenti Anno Zero per la Ripartenza ha tra i suoi partner storici Rai Radio Live con il quale collabora a diversi programmi, come Ticket to Ride. Anche quest’anno Rai Radio Live consegnerà il suo premio per il miglior live dell’anno, nonostante questi tempi difficili che paiono aprirsi a nuovi spiragli.

Il Premio Radio Rai Live è stato assegnato a Irene Grandi per la grande originalità ed esclusività del suo tour estivo, che ha unito, insieme a un gruppo di grandi musicisti, in maniera straordinaria le migliori sonorità pop italiane con il sound blues.

Un concerto imperdibile che merita di essere visto e premiato sabato 2 ottobre sul palco di Piazza del Popolo del MEI di Faenza. A premiare Irene Grandi sarà la conduttrice Cristina Zoppa di Rai Radio Live.