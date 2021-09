Eafia, la giovane promessa della trap italiana pubblica il singolo ‘Dybala’

[CS] A pochi mesi dall’uscita del suo album di debutto Favelas, Eafia, giovane promessa della trap italiana, torna con il nuovo brano Dybala (Tunecore). Dopo l’EP d’esordio,l’artista di Cinisello Balsamo ha consolidato la sua presenza nel nuovo panorama trap rilasciando il primo album anticipato dal singolo Da solo e arricchito delle collaborazioni con Amill Leonardo, Béné e Richie. Eafia si è imposto quindi come il volto della nuova generazione di artisti della periferia milanese, arrivando a collaborare con Baby Gang nell’ultimo singolo Vida loca, ma anche con nomi internazionali come Juste Miles, con cui nel recente singolo Follow Me.

Dybala è il nuovo singolo di Eafia, in cui l’artista mescola le barre in italiano con alcune in francese, per descrivere uno spaccato della realtà sociale dei quartieri ai margini delle metropoli. Il beat dal suono internazionale esalta un testo ricco di riferimenti alle situazioni di disagio vissute nelle periferie, che continuano a persistere nonostante gli sforzi compiuti per cambiare circostanze difficili. Protagonista del video ufficiale, già online sul canale di Eafia, è infatti la città dell’artista, Cinisello Balsamo, con i suoi palazzi ed il suo netto contrasto con il lusso milanese.