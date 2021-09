Airplay Radio: salgono J-Ax, Negramaro e Mahmood feat. Elisa

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 38.2021 (dal 17 al 23 settembre 2021) che vede cambiare nuovamente il vertice: Take My Breath di The Weeknd guadagna una posizione e precede Stay di The Kid Laroi & Justin Bieber (secondi, -1) seguiti da Sono un fan di J-Ax (terzo posto, +7). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione c’è Don’t Go Yet di Camila Cabello (-1) quindi troviamo Skate di Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic (quinto posto, +1), Ora ti canto il mare dei Negramaro (sesto posto, +10) e Rubini di Mahmood feat. Elisa (settimo posto, +1). Completano la Top Ten Dopamine di Purple Disco Machine feat. Eyelar (ottavo posto, +5), Never Going Home di Kungs (nono, -2) e Ma stasera di Marco Mengoni (decimo, -5).

Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: Magari no di Tommaso Paradiso (posizione 13), Shivers di Ed Sheeran (posizione 16) e Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari (posizione 28). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].