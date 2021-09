Su DeAKids lo speciale ‘Sulle Punte – alla Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala’

[CS] Dopo aver esplorato la vita dei ballerini al Teatro dell’Opera di Roma, torna su DeAKids un nuovissimo appuntamento con la danza, con lo speciale della serie: Sulle Punte – alla Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala in onda in prima TV il 24 settembre alle 20.50 su DeAKids (Sky 601 e NOW).

Sulle Punte – Alla scuola di ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano è uno speciale ambientato alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, diretta da Frédéric Olivieri, e racconterà il percorso di due giovani aspiranti ballerini, Laura e Giovanni, che hanno deciso di studiare danza classica all’Accademia scaligera per inseguire il loro sogno: quello di diventare étoile.

Lo speciale seguirà quindi i due ragazzi tra lezioni di danza, lezioni scolastiche e pomeriggi di svago con gli amici e la famiglia. Il pubblico potrà vedere la quotidianità delle giornate dei due protagonisti fatte di allenamenti molto duri, di esercizi e di studio, ma anche di pranzi con gli amici e gite in bicicletta. Inoltre, potrà osservare i due ragazzi alle prese con le prove della messa in scena de Le nozze di Figaro al Teatro alla Scala.