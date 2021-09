Simona Molinari, dopo il singolo due appuntamenti live a novembre 2021

Simona Molinari è tornata con il brano Davanti al mare (BMG) – sulle piattaforme digitali dal 21 settembre -, canzone che racconta un’artista e una donna nuova. Scritto da Lorenzo Vizzini e Pierfrancesco Cordio, con la produzione di Fabio Ilacqua, il singolo è intimo e delicato, diverso dalle sonorità tipiche del repertorio dell’artista.

È con questa traccia che Molinari introduce il progetto discografico in uscita nei prossimi mesi, a diversi anni ormai dal lavoro precedente. E in questi anni di pausa discografica, Simona si è trovata faccia a faccia con la sua vita, tra giorni di silenzio e giorni di tempesta. Un’evoluzione personale si è tradotta nel desiderio di esplorare mondi artistici nuovi e più efficaci, oggi, per esprimere se stessa. Un desiderio pienamente supportato dal nuovo team di lavoro che la affianca.

A novembre, poi, Simona Molinari sarà impegnata in due speciali eventi live:

8 novembre al Teatro Brancaccio di Roma

9 novembre al Teatro Nazionale di Milano