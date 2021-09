Merk & Kremont pubblicano il nuovo brano ‘U&U’ con Tim North

[CS] Il duo di produttori multiplatino Merk & Kremont e Tim North, talentuoso rapper, producer e cantautore canadese, pubblicano venerdì 24 settembreil nuovo brano U&U (Island Records). Singolo dal ritmo coinvolgente, il brano è caratterizzato da un’anima fortemente clubbing. Sul sofisticato tappeto sonoro c, contraddistinto da bassi potenti e da sonorità pop che rendono il pezzo dinamico e contemporaneo, si stendono le parole di Tim North, che con la sua voce piena e potente dona ancor più internazionalità al pezzo.

Dopo aver ottenuto il Disco di Platino per Sad Story (Out Of Luck), brano con oltre 29 milioni di stream su Spotify, e per Hands Up feat. DNCE, tormentone dell’estate 2018 con più di 33 milioni di stream su Spotify, i due giovani dj e producer hanno aperto il loro 2021 con She’s Wild feat. The Beach, un singolo energico e graffiante di cui hanno pubblicato anche una versione remixata da Lizot a maggio.

Pochi mesi dopo hanno celebrato la loro squadra del cuore con il brano Noi siamo l’Inter con l’inconfondibile voce di Eddy Veerus de Il Pagante, che ha spopolato in pochissimo tempo sui social, grazie alla pioggia di condivisioni non solo dei tifosi nerazzurri, ma anche dei giocatori della stessa squadra.