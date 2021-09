La Milanesiana 2021, dal 25 settembre gli appuntamenti d’autunno

La Milanesiana, il festival itinerante delle arti ideati e diretti da Elisabetta Sgarbi, torna in autunno con cinque appuntamenti autunnali dal 25 settembre a Codogno (LO) fino ad arrivare per la prima volta a Parigi. La rassegna simboleggiata dalla rosa dipinta originariamente da Franco Battiato rinnova, così, la propria missione di costruire dialoghi tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport.

La sola edizione estiva 2021 ha visto protagonista ventidue città italiane nel segno del progresso, tema scelto da Claudio Magris. «Cinque appuntamenti per chiudere questa lunga Milanesiana. – afferma Elisabetta Sgarbi – Cinque incontri che incrociano la scienza, la filosofia, la storia dell’arte, la letteratura, la musica. Particolare menzione a due appuntamenti centrati su altrettante figure anomale del mondo scientifico, capaci di dialogare con le discipline umanistiche, in nome di un sapere ampio e non solo settoriale»

Di seguito gli appuntamenti (l programma è presente, sempre aggiornato, anche su www.lamilanesiana.eu):

25 settembre – Vecchio Ospedale Soave di CODOGNO (Lodi) – ore 18.30

Inaugurazione mostra PIETRO ANTONIO MAGATTI – DALLA CURA DEL CORPO ALLA CURA DELL’ANIMA

Interviene Andrea Ragosta

Lectio di Vittorio Sgarbi

Introduce Elisabetta Sgarbi

IL PROGRESSO: IMMAGINI E LOGICA

Prologo letterario Guido Maria Brera

Lettura Peter Galison, Paolo Giordano

Dialogo Peter Galison e Paolo Giordano

Introduce Elisabetta Sgarbi

5 ottobre – Teatro Franco Parenti di MILANO – ore 20.00

OMAGGIO A VÁCLAV HAVEL

Interviene Stefano Bruno Galli

Lettura Michael Žantovský

Letture Nel tempo di Havel , suggestioni sceniche a cura di Maurizio Schmidt

Interviene Andrée Ruth Shammah

Introduce Elisabetta Sgarbi

VITE E SISTEMI

Lettura di Ervin László

Dialogo Ervin László con Riccardo Illy

Concerto di Antonio Ballista

Introduce Elisabetta Sgarbi

EXTRALISCIO. PUNK DA BALERA

Dialogo Ermanno Cavazzoni con Diego Marani

Interviene Gino De Crescenzo / Pacifico

Concerto degli Extraliscio

Introduce Elisabetta Sgarbi

Saranno presenti Hervé Le Tellier (Premio Goncourt 2020) e Cyrille Rogeau (Console francese a Milano)