Random, ‘Mi sento bene’ è il nuovo singolo in radio e digitale

[CS] Random annuncia il nuovo singolo Mi Sento Bene (Visory Records – under exclusive license to Believe) in radio e su tutte le piattaforme digitali venerdì 24 settembre. “Mi Sento Bene”, scritto da Random e Raige e prodotto da Zenit, è un brano in cui il cantautore riflette su tutti quei piccoli ma importanti istanti che sono in grado di fare stare, per l’appunto, “bene”.

Random racconta: «Sto bene e forse non mi succedeva da troppo tempo. È inevitabile, certi avvenimenti legati al mio lavoro cambiano radicalmente la vita, e di sicuro i momenti bellissimi sono molti e io mi sento grato ogni giorno. Ma c’è il rischio di dimenticare quanto siano importanti le piccole cose, quelle immateriali, come il pranzo in famiglia, l’attesa del regalo di Natale, il calcetto la domenica… un amore che dia slancio ma anche serenità, basato sulla totale fiducia l’uno nell’altra. Io stavo dimenticando queste piccole, importantissime sensazioni di benessere.

Ho sempre detto quanto sia importante avere la capacità di vivere ogni istante con la freschezza del primo amore, e oggi mi sento così. L’obiettivo della vita di ciascuno di noi dovrebbe essere questo: circondarsi di persone e di momenti che ci facciano sentire bene, non importa come, non importa dove, non importa con chi. Importa farlo per sé stessi.»

Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali Random, appena ventenne, è fra i giovani artisti italiani più popolari e già autore di grandi successi: i tre singoli Chiasso, Rossetto e Sono un bravo Ragazzo un po’ fuori di Testa contano un totale di 6 dischi di Platino.