IL Volo, dal 5 novembre il progetto dedicato al Maestro Morricone TRACKLIST

[CS] Il 5 novembre esce in tutto il mondo Il Volo Sings Morricone (Epic/Sony Music), il nuovo atteso album de Il Volo dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi.

Il Volo Sings Morricone è un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie impresse nella memoria di tutti (preorder / pre save dell’album in versione digitale e fisica qui). L’album sarà acquistabile nei formati CD standard, CD Deluxe Version, doppio Vinile colorato, doppio Vinile nero.

Questa la tracklist:

The Ecstasy of Gold (da “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo”) Your Love (da “C’era una volta il West”) Nella fantasia feat Andrea Griminelli (da “Mission”) Metti una sera a cena (da “Metti una sera a cena”) Se feat. HAUSER (da “Cinema Paradiso”) La Califfa feat. David Garrett (da “La Califfa”) Conradiana (da “Nostromo”) E più ti penso (da “C’era una volta in America/ Malèna”) Se telefonando Come Sail Away feat. Chris Botti Would He Even No Me Know? (da “Cinema Paradiso”) Amalia por amor Here’s To You (da “Sacco & Vanzetti”) I colori dell’amore

È disponibile l’IG track dell’inedito Your love, brano che era stato presentato per la prima volta quest’anno al Festival di Sanremo dove il trio era ospite. Il brano è anche disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Piero, Ignazio e Gianluca dedicano così parte della loro straordinaria carriera a Ennio Morricone, a un anno dalla sua scomparsa, per la profonda stima e rispetto che provano nei suoi confronti, supportati in questo grande progettomondiale, proprio dalla famiglia del Maestro.