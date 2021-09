Rocco Hunt: il 24 settembre esce ‘Fantastica’ coi Boomdabash

[CS] Rocco Hunt è pronto a tornare con nuova musica e rinnova la fortunata collaborazione con i Boomdabash nel nuovo singolo Fantastica (Epic/Sony Music), in radio e in digitale da venerdì 24 settembre e in pre-save qui. Con questo brano, scritto dallo stesso Rocco insieme a Federica Abbate e prodotto da Zef, l’hit maker campano torna ancora una volta a collaborare con gli amici e colleghi Boomdabash per i quali negli anni ha scritto, insieme a Takagi & Ketra e Federica Abbate, hit di successo come Karaoke e Mambo Salentino.

Rocco Hunt è reduce dal successo di questa estate con il brano Un bacio all’improvviso ft. Ana Mena (già disco di PLATINO) che ha superato i 42 milioni di stream su Spotify e i 49 milioni di views su YouTube. Il brano è uscito anche nella versione in spagnolo di Ana Mena X Rocco Hunt.