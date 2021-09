Amici 21, al via la striscia quotidiana su Canale 5

[CS] Riapre la scuola di Amici con l’inaugurazione del 21° anno accademico e dal 20 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 16.10, torna su Canale 5 la striscia quotidiana del talent show ideato da Maria De Filippi. Giorno dopo giorno sarà possibile conoscere meglio gli alunni della nuova classe che sono riusciti a conquistare un banco e che, con impegno e abnegazione, dovranno lottare per non perderlo.

L’appuntamento quotidiano sulla rete ammiraglia Mediaset proporrà il racconto dei momenti più intensi ed emozionanti di ciò che accadrà all’interno dell’unica scuola tv del talento: giornate fatte di prove in sala e in palestra, lezioni pratiche e teoriche, verifiche, confidenze, emozioni, speranze e insicurezze. Con continui confronti con il corpo docente, che, in questa edizione, prevede grosse novità.

Lorella Cuccarini passerà, infatti, dalla danza alla categoria canto, insieme ai confermatissimi Rudy Zerbi e Anna Pettinelli; mentre Alessandra Celentano e Veronica Peparini, con la new entry Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi per il ballo. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà.