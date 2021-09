Alfa, dal 24 settembre il nuovo singolo inedito ‘Ci sarò’

[CS] Inizia un nuovo capitolo per Alfa che, dopo l’uscita del suo primo album N O R D, annuncia il suo singolo inedito Ci sarò, disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e download a partire dal 24 settembre e in presave qui. Dopo aver incuriosito i fan sui suoi profili social con un’anteprima di 15 secondi del brano, e aver ottenuto più di 135.000 views in pochi giorni, finalmente Alfa torna dal suo pubblico rilasciando Ci sarò, le cui note introduttive hanno già conquistato il web creando un vero e proprio trend su TikTok.

Il singolo è dedicato a tutte le persone che ci sono sempre state e a cui il cantautore promette di esserci in un futuro, per quanto incerto: «È difficile sapere chi ci sarà per te nel momento del bisogno, ma lo è anche sapere per chi ci sarai tu. Dedico questa canzone a chiunque mi ha lasciato qualcosa in questi ultimi 3 anni di vita così pieni, spero anch’io di aver trasmesso qualcosa a voi.»

Reduce dal lancio del suo primo album, Alfa si è esibito in occasione del suo compleanno in un’unica data live, il 21 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD) per il concerto-evento Buon compleanno ALFA, portando sul palco tutti i brani del suo repertorio.