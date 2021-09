Boss Doms e Taxi B insieme nel videoclip provocatorio di ‘Sesso & Soldi’

[CS] È online il videoclip ufficiale di Sesso & Soldi (Warner Music Italy), il nuovo singolo di BOSS DOMS feat. Taxi B. Il video, girato da Manuel Tatasciore, si presenta da subito eccentrico e sopra le righe, esattamente come le personalità dei suoi due protagonisti.

BOSS DOMS e Taxi B diventano qui padroni di Milano per un giorno, inondando con la loro energia strade, negozi e saloni di bellezza. Il sesso e i soldi del titolo sono rappresentati da gesti ammiccanti, look trasgressivi, macchine di lusso e dallo shopping sfrenato nelle boutique sfarzose della città. Un video eccessivo, provocatorio, caratterizzato da un forte imprinting cinematografico, che catapulta lo spettatore nel mondo sfrenato e senza regole dei due artisti.

Sesso & Soldi giunge in seguito alla pubblicazione del singolo Pretty Face, uscito a febbraio, un invito a riflettere sull’importanza che ciascuno ricopre all’interno di una società che induce all’omologazione, e a pochi mesi dall’uscita di How do you feel con Piero Pirupa, pubblicato a giugno, un brano perfetto da ballare, intriso di influenze house e pop dance. Brani eterogenei, separati ma interdipendenti, tutti parte dell’universo caleidoscopico di BOSS DOMS, che con il suo estro artistico prosegue il suo percorso finalizzato a rendere la musica techno fruibile a tutti.