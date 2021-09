Airplay Radio: The Kid Laroi & Justin Bieber in vetta, negramaro più alta new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 37.2021 (dal 10 al 16 settembre 2021) che vede cambiare il vertice: il brano leader è Stay di The Kid Laroi & Justin Bieber (+2) seguito da Take My Breath di The Weeknd (+2) e Don’t Go Yet di Camila Cabello (+2). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione c’è Bad Habits di Ed Sheeran (-2) che precede Ma stasera di Marco Mengoni (quinto posto, -4), Skate di Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic (sesto posto, -2) e Never Going Home di Kungs (stabile al settimo posto). Completano la Top Ten Rubini di Mahmood feat. Elisa (ottavo posto, +7), Love Tonight di Shouse (nono, stabile) e Sono un fan di J-Ax (decimo posto, +11)

Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: Ora ti canto il mare dei Negramaro (posizione 16), Domenica dei Tiromancino (posizione 26) e El Sendero di Caparezza feat. Mishel Domenssain (posizione 38). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].