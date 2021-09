Karmin Shiff racconta la fragilità nel singolo a sostegno della ricerca

Si intitola Fragili (SM) il brano di Karmin Shiff cantato dal rapper Mak che parla di Sclerosi Multipla, diagnostica di recente proprio al produttore e deejay siciliano. Anche se parla di fragilità, il suo è un chiaro messaggio di forza e coraggio, adatto a tutte le età, a chi è affetto dalla SM e non, a chiunque possa ritrovarsi in situazioni molto difficili.

Dopo aver dedicato la propria vita al sogno di produrre musica, Karmin Shiff è riuscito ad ottenere un ampio consenso da parte del pubblico. Grazie alla sua incessante attività di disc jockey e produttore musicale e ai suoi video virali conquista oltre mezzo milione di follower sui suoi social network. Quindi, la diagnosi nell’aprile 2020.

Ma Karmin non si ferma e si rifugia nella musica per realizzare una nuova canzone per devolverne l’intero ricavato delle vendite all’AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, al fine di sostenere la ricerca. «Non mi interessa la notorietà: – afferma – i miei obiettivi consistono nel voler aiutare i medici sostenendo la ricerca e nel rendere le persone più consapevoli della gravità di questa malattia.»

L’intero ricavato dalle vendite sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM e la sua fondazione FISM a sostegno della ricerca.