Riapre ‘Il Regno di Babbo Natale’ a Vetralla, dal 17 settembre

Riapre il 17 settembre il magico Regno di Babbo Natale a Vetralla dove c’è già aria di festa. Il 17, il 18 e il 19 settembre tutti i personaggio danno il benvenuto ai visitatori. E il Regno si rinnova negli spazi, nelle attività e soprattutto nell’atmosfera, come tradizione vuole. Perché il Natale resta l’u nico momento della nostra vita nel quale dobbiamo solo sognare. Ecco perché già dall’ingresso, ogni singola persona si immergerà nel Villaggio degli Elfi, dove sorgono le casette dei piccoli “assistenti” di Babbo Natale. Non manca la loro Officina ed il trascinante entusiasmo di cui ogni 100% Elfetto è capace.

Il percorso fatato passa attraverso la Casa di Babbo Natale, riammodernata per la nuova stagione, e il Bosco di Ghiaccio con l’Albero della Vita. Una vera novità. Oltre a tante proposte innovative e i nteressanti nella galleria dello shopping con decorazioni che solo nel Regno si possono trovare.​ Ma ciò che tutti aspettavano con trepidazione è il Victorian Village, che cresce e si trasforma in un’esperienza ancora più coinvolgente! Con la pista di ghiaccio ecologico, che fa luce a nuov e attrazioni come le FantaTazze,il CarosElfo e il MagiTreno.

A dominare questo meraviglioso e incantato spazio, un grande palco su cui si alterneranno artisti di ogni genere e specie. Incorniciato da tutta una serie di attività, che vanno dal food al beverage (anche con prodotti tipici ed esclusivi), agli outlet, con bar e ristoranti annessi.

Gli ingressi saranno gestiti come sempre seguendo tutte le normative anti – covid, esattamente come nella scorsa stagione / L’ingresso è gratuito e non ci sarà bisogno di prenotazione. Il Regno resterà aperto dal 17 settembre 2021 fino al 16 gennaio 2022, tutti i giorni con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30. Il Regno di Babbo Natale si trova sulla S.S. Ca ssia km 62,200 – 01019 Vetralla (VT). Si può restare aggiornati su tutte le numerose iniziative in programma quest’anno, visitando i canali social del Regno e il sito ufficiale.