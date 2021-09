Maurizio Carucci, dopo gli Ex-Otago riparte da un singolo e un podcast

È il viaggio della vita quello che Maurizio Carucci, cantautore e leader degli Ex-Otago, compie e condivide nel suo nuovo podcast dal titolo Vado a trovare mio padre. Vita. Sogno. Viaggio., disponibile sulle piattaforme digitali. Quello di Carucci, in un momento di ripartenza anzitutto personale, è un modo per riannodare i fili con la propria storia partendo dall’itinerario affrontato su due ruote insieme all’amico Massimo Martina.

Da Cascina Barbàn a Taranto e poi Copertino, il podcast corre veloce su due ruote lungo i milleduecento chilometri percorsi da Maurizio per ristabilire un contatto col padre, mancato anni prima. “Da ragazzo cantava e sognava una vita di musica per me – scrive Carucci – Sono andato a trovarlo con la speranza di riabbracciarlo, parlargli ancora una volta, raccontargli quello che sto facendo e passare momenti semplici insieme. Durante il viaggio i ragazzi di LifeGate mi hanno spiegato cosa registrare, quali frame sarebbero stati utili per raccontare questa esperienza, vissuta pianoforti nelle orecchie e lacrime agli occhi.”

Ad accompagnare in musica questo viaggio, da venerdì 10 settembre è in digitale il brano La vita dentro, primo inedito solista che suona come un vero e proprio manifesto di vita e arte. Vado a trovare mio padre. Vita. Sogno. Viaggio. è prodotto da LifeGate Radio con il supporto di Metatron, realizzato da Giacomo De Poli e Marco Rip, già autori di Big! Colapesce e Dimartino a Sanremo.