Gaia annuncia il nuovo album: ‘Alma’ esce il 29 ottobre

Gaia ha annunciato sui social l’uscita del suo nuovo album dal titolo Alma come tatuato sulla schiena nel video pubblicato in rete. Il nuovo progetto discografico uscirà il 29 ottobre 2021 (Sony Music Italy/Columbia Records) in versione fisica e digitale su tutte le piattaforme di streaming e digital download.

L’album arriva quest’autunno, subito dopo la prima tournée live Finalmente in TOUR che le ha permesso di abbracciare per la prima volta il suo pubblico incantando con la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane.

Il 17 settembre 2021 si esibirà in un set esclusivo al MI MANCHI, ANCORA – @Circolo Magnolia di Segrate (MI), una delle rassegne più attese e di rilievo per la nuova scena musicale italiana: “GAIA + Guest – Exclusive album preview” sarà l’occasione per presentare in anteprima alcuni dei brani contenuti in Alma insieme a diversi ospiti speciali.