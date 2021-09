‘Pinocchio and Friends’ conquista Venezia78, su Rai Yoyo dal 29 novembre

Pinocchio, nella versione di Iginio Straffi, fondatore e presidente del gruppo Rainbow, ha sfilato insieme al suo creatore sul red carpet della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, conquistando il pubblico. L’occasione è stata la presentazione in anteprima della serie tv Pinocchio and Friends che debutta su Rai Yoyo con 26 episodi il 29 novembre.

“Il nostro Pinocchio parla ai bambini in modo moderno e spensierato, spingendoli a coltivare i loro sogni con storie ricche di colori, avventura e colpi di scena. Ci siamo divertiti a giocare con la fiaba creando situazioni in cui i bambini possono riconoscersi, ma sempre collegate ai personaggi e all’immaginario di Pinocchio” ha dichiarato Iginio Straffi. “Pinocchio è il personaggio italiano più amato che sia mai stato creato nella letteratura fiabesca, e le radici del Gruppo Rainbow sono italiane. Oggi più che mai le esigenze dei bambini meritano le attenzioni degli adulti e Pinocchio è la più grande dichiarazione di amore verso l’infanzia ed i percorsi di crescita dei più piccoli. Ecco perché era giusto tornare a Collodi, attualizzando quello che era possibile rendere ancora più contemporaneo, di una storia che non invecchia mai”.

Dopo il grande successo riscosso alla laguna, le esilaranti storie del nuovo Pinocchio si preparano a portare una ventata di novità e sogni quotidiani sul piccolo schermo e nelle case delle famiglie di tutto il mondo.