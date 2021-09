Su Amazon Music arriva ‘Fuori Onda’, tra i primi ospiti Aka 7even e Aiello

Amazon Music annuncia il suo nuovissimo show Fuori Onda, format musicale powered by Amazon Music al via nel mese di settembre, trasmesso ogni martedì alle 17 in live streaming sul canale Twitch ufficiale di Amazon Music. Alla conduzione Pietro Morello e Roberta Sorge che incontreranno i protagonisti del panorama musicale italiano, dalla trap all’indie al pop.

Si comincia con Aka 7even, il giovanissimo talento napoletano già produttore, scrittore e interprete dei suoi brani, ospite della prima puntata il 7 settembre, per proseguire il 14 settembre con Aiello, voce unica del new pop italiano, il cantautore del brano sanremese Ora e della hit estiva FINO ALL’ALBA (ti sento), a cui seguiranno poi molti altri artisti.