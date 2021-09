Gazzelle: continua il tour estivo 2021, il calendario aggiornato

Il tour estivo di Gazzelle si arricchisce di un’ulteriore data: sabato 25 settembre al Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC). Inoltre è già sold out la data di Lecce all’ Oversound Music Festival di giovedì 9 settembre. Prodotte e distribuite da Vivo Concerti, le date live del cantautore romano sono l’occasione per presentare dal vivo l’album OK (Maciste Dischi/Artist First) che è entrato al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili FIMI a una settimana dalla release.

Di seguito il calendario live aggiornato con le prossime date:

Giovedì 9 settembre Lecce Oversound Music Festival SOLD OUT

Oversound Music Festival SOLD OUT Domenica 12 settembre L’Aquila Pinewood Festival

Pinewood Festival Mercoledì 15 settembre Catania Villa Bellini

Villa Bellini Giovedì 23 settembre Catania Villa Bellini

Villa Bellini Sabato 25 settembreRoccella Jonica (RC) Teatro al Castello NUOVA DATA

I biglietti per la data del 25 settembre sono disponibili online da lunedì 6 settembre alle ore 11:00 e nei punti vendita autorizzati da sabato 11 settembre alle ore 11:00.