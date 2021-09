Davide Van De Sfroos e Zucchero: ‘Oh Lord, Vaarda Gio’ anticipa ‘Maader Folk’

Davide Van De Sfroos e Zucchero Sugar Fornaciari uniscono le voci in una sola preghiera nel nuovo singolo Oh Lord, Vaarda Gio, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 settembre. Prodotta da Taketo Gohara, la traccia è una solenne preghiera dalle sonorità gospel, una ballad dal messaggio potentissimo: una richiesta di protezione a chi ci veglia dall’alto.

«È una canzone che aspettava da tempo di uscire dal cassetto, di essere arrangiata, musicata e cantata. Il momento è arrivato proprio durante il lockdown, quando tutti avevano più che mai bisogno di una canzone vagamente spirituale e mistica»commenta Davide Van de Sfroos. «Vista la struttura del ritornello, con questa “Oh Lord, please tell me”, mi è venuto subito in mente Zucchero. E lui, oltre ad accettare, ha fatto di più: ha cantato nel suo dialetto, cosa che non fa abitualmente, regalando al brano sfumature inedite».

Oh Lord, Vaarda Gio è il secondo assaggio di Maader Folk, il nuovo album fuori il 17 settembre, quindici tracce che Van De Sfroos ha deciso di intraprendere per abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana. Il brano arriva proprio alla vigilia dell’ultima tappa del fortunato DAVIDE E I DE SFROOS TOUR 2021, la grande festa di chiusura al Carroponte di Milano in programma sabato 4 settembre.