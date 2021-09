Alessandra Amoroso si fa in nove nella copertina del nuovo album ‘Tutto Accade’

[CS] A tre anni di distanza dal suo ultimo album di inediti, Alessandra Amoroso torna a raccontarsi attraverso la musica con Tutto Accade (Epic / Sony Music), l’attesissimo nuovo disco in uscita il 22 ottobre e in pre-order qui. Ad anticipare l’uscita dell’album sarà il nuovo singolo Tutte le volte, scritto da Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, che sarà in radio e in digitale (disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music) da venerdì 3 settembre.

Il brano rappresenta un altro passo importante nel percorso dell’artista verso una nuova consapevolezza di sé: un viaggio partito dai brani Piuma e Sorriso Grande che prosegue con questa canzone piena di ritrovata energia e nuove certezze e che culminerà poi nell’album Tutto accade.

Nel 2022 ci sarà il grande ritorno live con l’evento TUTTO ACCADE a San Siro, il 200esimo concerto della carriera dell’artista, previsto per il 13 luglio, in cui Alessandra per la prima volta si esibirà sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale, quello di San Siro.

I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it). Per l’occasione verranno attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà all’evento. Tutte le informazioni saranno disponibili dal 1° ottobre su www.friendsandpartners.it.