Venis, dal 3 settembre il full album ‘Music For Futuristic Teenagers’

È disponibile in download e streaming, da venerdì 3 settembre, ‘Music For Futuristic Teenagers’, il full album di Venis prodotto da 47Milano. Il titolo riprende lo slogan Gears for futuristic teenegers del brand Human Made di Nig e racchiude quello che il disco vuole essere: un contenuto facile ed attuale affiancato a un’estetica moderna sia a livello musicale sia per la vicinanza al mondo della moda.

Da qui nasce la personalità musicale fortemente identitaria di Venis, che nel disco ha inserito i featuring con i compagni e amici del collettivo 47Milano, Tome e Rico Rua. La release viene resa disponibile anche su Apple Music nella playlist Audio Spaziale con Dolby Atmos, il nuovo formato audio che offre un coinvolgimento sonoro a 360 gradi per un’esperienza di ascolto immersiva. 47Milano è l’unica realtà indipendente di cui possiamo trovare i brani in questo formato.